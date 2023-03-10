https://ria.ru/20230310/trevoga-1857090075.html

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 10.03.2023

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пятницу в пяти областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:35

2023-03-10T17:35

2023-03-10T17:35

специальная военная операция на украине

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украина

полтавская область

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в пяти областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях, а также в северных Черниговской и Сумской областях страны. Также сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 17.11 мск. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

полтавская область

сумская область

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в мире, украина, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф