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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 10.03.2023
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в пятницу в пяти областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:35
2023-03-10T17:35
2023-03-10T17:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в пяти областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях, а также в северных Черниговской и Сумской областях страны. Также сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 17.11 мск. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Украинские власти объявили воздушную тревогу в пяти областях в центре и на севере страны