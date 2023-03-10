https://ria.ru/20230310/trevoga-1856975162.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена вновь в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:46

2023-03-10T12:46

2023-03-10T12:46

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вновь в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 12.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

харьковская область

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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф