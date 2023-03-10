https://ria.ru/20230310/trevoga-1856975162.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вновь в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:46
2023-03-10T12:46
2023-03-10T12:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вновь в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 12.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу