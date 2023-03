https://ria.ru/20230310/tramp-1856899460.html

СМИ: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо

2023-03-10T03:52

2023-03-10T03:52

2023-03-10T10:58

дональд трамп

майкл коэн

нью-йорк (город)

манхэттен

в мире

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Дональда Трампа дать показания по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление экс-президенту уголовных обвинений, пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.Прокуратура Манхэттена предложила Трампу возможность дать показания на следующей неделе перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного дела.Как отмечает издание, подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко. "Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений", — говорится в публикации.Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг. По данным издания, федеральные обвинения могут строиться на том, что компания Трампа "ложно учитывала" ежемесячные платежи Коэну как юридические расходы. Кроме того, прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк. Обвинители могут утверждать, что выплата в размере 130 тысяч долларов фактически стала неправомерным предвыборным взносом, поскольку "пошла на пользу" кампании Трампа.

2023

