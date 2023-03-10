https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:44
2023-03-10T16:44
2023-03-10T17:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 1957 года рождения был госпитализирован. Второму пострадавшему также оказана медицинская помощь. Фигурант установлен и задержан. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, сообщается в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
Прокуратура сообщила о задержании мужчины, ранившего топором двух человек на севере Москвы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба
столичной прокуратуры.
"В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 1957 года рождения был госпитализирован. Второму пострадавшему также оказана медицинская помощь.
Фигурант установлен и задержан.
Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, сообщается в релизе.
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