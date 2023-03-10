Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 10.03.2023 (обновлено: 17:52 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке
В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:44
2023-03-10T17:52
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857068268_0:83:960:623_1920x0_80_0_0_119d1a02834e8b5ece6787034d82fa39.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 1957 года рождения был госпитализирован. Второму пострадавшему также оказана медицинская помощь. Фигурант установлен и задержан. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, сообщается в релизе.
https://ria.ru/20221208/pensioner-1837177339.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857068268_11:0:951:705_1920x0_80_0_0_b8e36874eba2b38a4e35e2fc388f1481.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке

Прокуратура сообщила о задержании мужчины, ранившего топором двух человек на севере Москвы

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыСотрудники правоохранительных органов на месте нападения в парке на севере Москвы
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения в парке на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 1957 года рождения был госпитализирован. Второму пострадавшему также оказана медицинская помощь.
Фигурант установлен и задержан.
Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, сообщается в релизе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
8 декабря 2022, 12:39
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала