https://ria.ru/20230310/topor-1857065039.html

В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке

В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке - РИА Новости, 10.03.2023

В Москве мужчина ранил топором двух человек в парке

В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:44

2023-03-10T16:44

2023-03-10T17:52

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве силовики задержали мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере города, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры."В парковой зоне вблизи улицы Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 1957 года рождения был госпитализирован. Второму пострадавшему также оказана медицинская помощь. Фигурант установлен и задержан. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, сообщается в релизе.

https://ria.ru/20221208/pensioner-1837177339.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва