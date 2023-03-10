В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ
МИД Приднестровья запросил у Киева содействия в расследовании подготовки теракта СБУ
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в сообщении МИД ПМР.
В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
"В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", - сообщает МИД.
По данным ведомства, "о данной инициативе был официально проинформирован генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому также была направлена просьба проявить личное внимание к ситуации вокруг Приднестровья".
"По поручению президента Приднестровской Молдавской Республики в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес посольства Украины, генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также посредников и наблюдателей в переговорном процессе", - говорится в сообщении МИД Приднестровья.
Кроме того, международным участникам формата "5+2" приднестровская сторона рекомендовала активизировать практические усилия по недопущению разрушения мирного диалогового контекста и выступить с реакцией, осуждающей террористические методы.