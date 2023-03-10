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В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ - РИА Новости, 10.03.2023
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15:15 10.03.2023 (обновлено: 15:31 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/terakt-1857035080.html
В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ
В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ - РИА Новости, 10.03.2023
В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:15
2023-03-10T15:31
в мире
тирасполь
украина
служба безопасности украины
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киев
антониу гутерриш
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в сообщении МИД ПМР.В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания."В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", - сообщает МИД.По данным ведомства, "о данной инициативе был официально проинформирован генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому также была направлена просьба проявить личное внимание к ситуации вокруг Приднестровья"."По поручению президента Приднестровской Молдавской Республики в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес посольства Украины, генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также посредников и наблюдателей в переговорном процессе", - говорится в сообщении МИД Приднестровья.Кроме того, международным участникам формата "5+2" приднестровская сторона рекомендовала активизировать практические усилия по недопущению разрушения мирного диалогового контекста и выступить с реакцией, осуждающей террористические методы.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html
https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html
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в мире, тирасполь, украина, служба безопасности украины, оон, киев, антониу гутерриш
В мире, Тирасполь, Украина, Служба безопасности Украины, ООН, Киев, Антониу Гутерриш
В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ

МИД Приднестровья запросил у Киева содействия в расследовании подготовки теракта СБУ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в сообщении МИД ПМР.
В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе
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"В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", - сообщает МИД.
По данным ведомства, "о данной инициативе был официально проинформирован генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому также была направлена просьба проявить личное внимание к ситуации вокруг Приднестровья".
"По поручению президента Приднестровской Молдавской Республики в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес посольства Украины, генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также посредников и наблюдателей в переговорном процессе", - говорится в сообщении МИД Приднестровья.
Кроме того, международным участникам формата "5+2" приднестровская сторона рекомендовала активизировать практические усилия по недопущению разрушения мирного диалогового контекста и выступить с реакцией, осуждающей террористические методы.
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