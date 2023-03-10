https://ria.ru/20230310/terakt-1857035080.html

В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ

В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ - РИА Новости, 10.03.2023

В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:15

2023-03-10T15:15

2023-03-10T15:31

в мире

тирасполь

украина

служба безопасности украины

оон

киев

антониу гутерриш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_0:53:3544:2047_1920x0_80_0_0_11fa12bff8983b2579eb0c63ffeb4c1d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика предлагает обсудить ситуацию вокруг предотвращенного в Тирасполе теракта на площадке ООН, говорится в сообщении МИД ПМР.В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания."В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", - сообщает МИД.По данным ведомства, "о данной инициативе был официально проинформирован генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которому также была направлена просьба проявить личное внимание к ситуации вокруг Приднестровья"."По поручению президента Приднестровской Молдавской Республики в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес посольства Украины, генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также посредников и наблюдателей в переговорном процессе", - говорится в сообщении МИД Приднестровья.Кроме того, международным участникам формата "5+2" приднестровская сторона рекомендовала активизировать практические усилия по недопущению разрушения мирного диалогового контекста и выступить с реакцией, осуждающей террористические методы.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html

https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html

тирасполь

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тирасполь, украина, служба безопасности украины, оон, киев, антониу гутерриш