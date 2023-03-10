https://ria.ru/20230310/terakt-1856974109.html
В России за год предотвратили 64 теракта
В России за год предотвратили 64 теракта - РИА Новости, 10.03.2023
В России за год предотвратили 64 теракта
В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:42
2023-03-10T12:42
2023-03-10T12:56
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ."Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", - говорится в сообщении НАК по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.Отмечается, что в прошлом году в России также пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html
https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
В России за год предотвратили 64 теракта
НАК: в России в прошлом году предотвратили 64 теракта
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", - говорится в сообщении НАК
по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом
Отмечается, что в прошлом году в России также пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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