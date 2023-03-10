https://ria.ru/20230310/terakt-1856974109.html

В России за год предотвратили 64 теракта

В России за год предотвратили 64 теракта - РИА Новости, 10.03.2023

В России за год предотвратили 64 теракта

В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:42

2023-03-10T12:42

2023-03-10T12:56

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ."Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", - говорится в сообщении НАК по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.Отмечается, что в прошлом году в России также пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html

https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность