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В России за год предотвратили 64 теракта - РИА Новости, 10.03.2023
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12:42 10.03.2023 (обновлено: 12:56 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/terakt-1856974109.html
В России за год предотвратили 64 теракта
В России за год предотвратили 64 теракта - РИА Новости, 10.03.2023
В России за год предотвратили 64 теракта
В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:42
2023-03-10T12:56
россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ."Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", - говорится в сообщении НАК по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.Отмечается, что в прошлом году в России также пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html
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Дарья Буймова
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
В России за год предотвратили 64 теракта

НАК: в России в прошлом году предотвратили 64 теракта

© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции
На месте контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", - говорится в сообщении НАК по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.
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Отмечается, что в прошлом году в России также пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
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