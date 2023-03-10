https://ria.ru/20230310/svyazi-1856981986.html

Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату

Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату - РИА Новости, 10.03.2023

Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату

У Москвы и Пекина нет скрытой повестки дня, укрепляющиеся связи России и КНР - это противоядие американскому диктату, что, похоже, бесит Вашингтон, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:59

2023-03-10T12:59

2023-03-10T13:06

в мире

москва

пекин

россия

китай

вашингтон (штат)

сергей рябков

rt arabic

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У Москвы и Пекина нет скрытой повестки дня, укрепляющиеся связи России и КНР - это противоядие американскому диктату, что, похоже, бесит Вашингтон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцы, по-видимому, понимают, что российско-китайская связка - это один из стержневых элементов становления нового многополярного мироустройства и, если хотите, противоядие американскому диктату и американскому гегемонизму. Мы работаем с КНР рука об руку, стоим плечом к плечу, противостоим наскокам врагов. У нас в работе с Китаем много проектов, большие заделы, у нас нет скрытой повестки дня, мы движимы стремлением обеспечить стабильное развитие и процветающее будущее для наших государств и наших народов, и это, похоже, бесит недругов в Вашингтоне и в некоторых других столицах", - сказал он в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230228/kitay-1854748865.html

москва

пекин

россия

китай

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в мире, москва, пекин, россия, китай, вашингтон (штат), сергей рябков, rt arabic