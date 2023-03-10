https://ria.ru/20230310/stoltenberg-1856928479.html

Австрийцы высмеяли Столтенберга из-за его признания о России

Австрийцы высмеяли Столтенберга из-за его признания о России - РИА Новости, 10.03.2023

Австрийцы высмеяли Столтенберга из-за его признания о России

Читатели австрийской газеты Exxpress высоко оценили успехи российских войск в Артемовске и высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что нельзя... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:12

2023-03-10T10:12

2023-03-10T15:10

в мире

россия

артемовск

европа

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Читатели австрийской газеты Exxpress высоко оценили успехи российских войск в Артемовске и высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что нельзя недооценивать Москву.Так они прокомментировали слова Столтенберга на встрече с министрами обороны стран ЕС — генсек допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России, и в очередной раз призвал избегать недооценки ее возможностей."А Байден хотел выдвинуть генсека НАТО на Нобелевскую премию мира", — сыронизировал один из пользователей."Чтобы сложить дважды два, мне не нужен Сеймур Херш. Молчание Европы по поводу теракта достаточно красноречиво. Точно так же мне не нужен Столтенберг, который всего несколько недель назад в Давосе призывал к скорейшей поставке оружия, чтобы Украина победила", — констатировал другой."Бьюсь об заклад, что Столтенберг сбежит первым, когда придут русские", — заявил комментатор."Вполне вероятно, что самолюбие Столтенберга было уязвлено, потому что ему трудно признать поражение. Однако ему следует задуматься о том, сколько невиновных людей за это время успело погибнуть по его же вине", — добавил еще один пользователь."Неужели в НАТО действительно думали, что все обернется иначе?" — задались вопросом читатели.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. На прошлой неделе сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" практически взяли город в окружение.

https://ria.ru/20230228/nato-1854826711.html

https://ria.ru/20230308/artemovsk-1856595628.html

россия

артемовск

европа

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в мире, россия, артемовск, европа, йенс столтенберг, нато