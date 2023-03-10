https://ria.ru/20230310/ssha-1856897858.html

США беззащитны перед российским ядерным вооружением, заявил сенатор

США беззащитны перед российским ядерным вооружением, заявил сенатор - РИА Новости, 10.03.2023

США беззащитны перед российским ядерным вооружением, заявил сенатор

США не имеют защиты от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников, заявил американский сенатор Роджер Уикерс. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T02:49

2023-03-10T02:49

2023-03-10T03:46

россия

сша

украина

владимир путин

сергей рябков

дмитрий песков

norad

нато

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США не имеют защиты от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников, заявил американский сенатор Роджер Уикерс. Уикерс также заявил, что Россия обладает "более крупным и современным" ядерным арсеналом, чем США, и в состоянии его нарастить в сжатые сроки. "Несмотря на свои значительные неудачи на Украине, Россия остается серьезной ядерной угрозой для США", - добавил он. Накануне глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк похвалил российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", отметив, что она в высокой степени боеспособна и подтверждает необходимость обладания США возможностями сдерживания. Также он отметил и испытания РФ атомной подлодки "Белгород", способной нести подводные ядерные беспилотники "Посейдон", которые могут совершать удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

https://ria.ru/20230309/ssha-1856717418.html

https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

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сша

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россия, сша, украина, владимир путин, сергей рябков, дмитрий песков, norad, нато