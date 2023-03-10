https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856987244.html

ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР

ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:09

2023-03-10T13:09

2023-03-10T15:37

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

зрк с-300

безопасность

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857039863_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2522d856271912b8427305dcd8df8ea6.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар ДНР, а также Пологи Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856985228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о поражении украинского ЗРК С-300 в районе Петропавловки в ДНР Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ. 2023-03-10T13:09 true PT3M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, зрк с-300, безопасность, харьковская область