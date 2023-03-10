https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856987244.html
ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР
ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023
ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:09
2023-03-10T13:09
2023-03-10T15:37
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
зрк с-300
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар ДНР, а также Пологи Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856985228.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о поражении украинского ЗРК С-300 в районе Петропавловки в ДНР
Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ.
2023-03-10T13:09
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PT3M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, зрк с-300, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Безопасность, Харьковская область
ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР
Минобороны: ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в районе Петропавловки в ДНР
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке ведомства.
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Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области
, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар ДНР, а также Пологи Запорожской области
.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине