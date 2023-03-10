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Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 10.03.2023 (обновлено: 16:21 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856987133.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных - РИА Новости, 10.03.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:09
2023-03-10T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, общие потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных

Группировка "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожила 50 военных ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, общие потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 марта, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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