https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856987133.html

Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных

Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных - РИА Новости, 10.03.2023

Группировка "Восток" уничтожила за сутки более 50 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:09

2023-03-10T13:09

2023-03-10T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесла комплексное поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, а также в Запорожской области, общие потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины