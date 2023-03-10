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ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 10.03.2023 (обновлено: 16:22 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856985228.html
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 10.03.2023
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27
Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:05
2023-03-10T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
россия
донецкая народная республика
су-27
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
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безопасность, воздушно-космические силы россии, россия, донецкая народная республика, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-27
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27

Минобороны России: истребительная авиация ВКС сбила в ДНР украинский самолет Су-27

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 марта, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииРоссияДонецкая Народная РеспубликаСу-27
 
 
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