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ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 10.03.2023
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27
Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:05
2023-03-10T13:05
2023-03-10T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
россия
донецкая народная республика
су-27
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, россия, донецкая народная республика, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-27
ВКС сбили в ДНР украинский самолет Су-27
Минобороны России: истребительная авиация ВКС сбила в ДНР украинский самолет Су-27