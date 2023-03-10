https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856983261.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 10.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:07

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

безопасность

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856985228.html

https://ria.ru/20230310/vsu-1856982727.html

россия

киев

сша

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, сша, безопасность, луганская народная республика