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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 10.03.2023
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13:03 10.03.2023 (обновлено: 13:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856983261.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:07
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
безопасность
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856985228.html
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киев
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россия, киев, сша, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Безопасность, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАБезопасностьЛуганская Народная Республика
 
 
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