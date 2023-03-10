https://ria.ru/20230310/spetsnaz-1857013339.html

"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО

"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО - РИА Новости, 10.03.2023

"Их бросят в пекло". Кого Россия готовит для самых сложных задач СВО

В разные времена под определение армейской элиты подпадало множество подразделений, но сейчас это понятие тесно ассоциируется со спецназом. Однако, заслужить... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:06

2023-03-10T14:06

2023-03-10T14:06

безопасность

россия

ссср

чёрный сентябрь

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В разные времена под определение армейской элиты подпадало множество подразделений, но сейчас это понятие тесно ассоциируется со спецназом. Однако, заслужить право считать себя лучшим из лучших не просто. О том, как готовят российских спецназовцев — в материале РИА Новости.История вопросаПервые отдельные роты спецназа начали создавать еще в 1950-м году, хотя потребность в бойцах с высоким уровнем подготовки, способных заниматься разведкой и организовывать диверсии в тылу противника особенно остро ощущалась и во время Великой Отечественной. Тогда эти задачи решали отряды особого назначения.Еще одним вызовом, поспособствовавшим развитию спецназа стал теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, когда боевики группировки "Черный сентябрь" взяли в заложники израильских спортсменов. После этого было принято решение о создании группы "Альфа". И только потом в СССР появились "Вымпел" и "краповые береты" — спецназ внутренних войск.ПодготовкаПопасть в спецназ можно только с категориями А-1 и А-2 — иными словами, у военнослужащего нет ограничений по здоровью, либо перенесенные в прошлом травмы не препятствуют его службе.Спортивные звания не обязательны, но будут преимуществом, особенно в военно-прикладных видах: беге, стрельбе, единоборствах или парашютном спорте.Для неподготовленного человека нагрузки, которые преодолевают спецназовцы, опасны, для самих бойцов — трудовые будни. В первые месяцы они спят по четыре часа — меньше запрещает устав. Остальные 20 часов — упорный труд.После подъема — туалет и зарядка. Затем — пробежка с ранцами. Особой прыти не требуют, но и на шаг переходить нельзя. При этом нагрузка рваная — командиры постоянно дают вводные задания: кувырки, переползания, гусиный шаг.После пробежки — физподготовка, тактические занятия, стрельба, рукопашный бой. Изо дня в день. Система отрабатывалась десятилетиями, через нее прошли тысячи специалистов.Марафон в полной выкладкеОбязательное качество, необходимое бойцам спецназа — выносливость. Поэтому ей уделяется особое внимание: регулярные кроссы на десять километров в полной выкладке должны занимать у бойца меньше часа. Не добежавшим придется преодолевать оставшуюся дистанцию в следующий раз в дополнение к основной. Иногда "бонус" получает вся рота. В "особо удачные" дни командиры заставляют бегать по 40-45 километров.Чтобы проверить военнослужащих, их отправляют на "скачок" — группа солдат должна выжить в лесу семь-восемь дней. Командиры меняются дважды в сутки, не давая солдатам спать. При этом задача усложняется тактическими ловушками, муляжами мин, растяжек, обстрелами холостыми патронами.Всех, кто не выдержит это испытание, из подразделения исключают.Менталитет суперсолдатаОтдельное внимание уделяется и рукопашному бою — солдат приучают к боли, которая не должна отвлекать от выполнения задач. Им приходится спарринговаться с превосходящим противником — зачастую умением, но иногда и числом. Допускается применение подручных средств, главное — добиться цели.Важнейший навык — стрельба из всех возможных видов оружия. Спецназовцев учат применять все — от пистолетов, до гранатометов. Естественно, каждый боец должен уметь настраивать системы связи и пользоваться ими, оказывать первую медицинскую помощь, а в идеале — быть в состоянии заменить любого узкого военного специалиста.Параллельно с физической, тактической и стрелковой подготовкой бойцов накачивают психологически. Каждому из них внушают, что они — лучшие в своем деле и способны выполнять любые задачи. Но такое звание приходится подтверждать постоянной подготовкой. Даже после четырех-пяти дней без нагрузок показатели снижаются. Поэтому спецназовцы остаются верны армейской формуле "больше пота – меньше крови".

https://ria.ru/20220729/alfa-1805606393.html

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, россия, ссср, чёрный сентябрь