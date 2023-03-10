https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html

Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 10.03.2023

Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Китай призывает США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:33

2023-03-10T11:33

2023-03-10T20:35

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ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии. В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену вывести американских военных из Сирии проголосовали 103 законодателя, 321 высказался против. "Сирийскому кризису скоро будет тринадцать лет, он привел к гибели по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Тем не менее США по-прежнему считают, что еще слишком рано выводить войска, и не намерены прекращать свое незаконное военное присутствие в Сирии", — заявила Мао Нин. Она отметила, что "Китай призывает США действительно уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств, немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны". Вместе с тем дипломат призвала США отменить незаконные односторонние санкции в отношении Сирии, а также прекратить искусственно создавать и усугублять гуманитарную катастрофу.

https://ria.ru/20230310/vuchich-1856896091.html

https://ria.ru/20230307/oon-1856257588.html

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в мире, сша, сирия, китай, джо байден