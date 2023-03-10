https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html
Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 10.03.2023
Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
Китай призывает США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:33
2023-03-10T11:33
2023-03-10T20:35
в мире
сша
сирия
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии. В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену вывести американских военных из Сирии проголосовали 103 законодателя, 321 высказался против. "Сирийскому кризису скоро будет тринадцать лет, он привел к гибели по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Тем не менее США по-прежнему считают, что еще слишком рано выводить войска, и не намерены прекращать свое незаконное военное присутствие в Сирии", — заявила Мао Нин. Она отметила, что "Китай призывает США действительно уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств, немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны". Вместе с тем дипломат призвала США отменить незаконные односторонние санкции в отношении Сирии, а также прекратить искусственно создавать и усугублять гуманитарную катастрофу.
https://ria.ru/20230310/vuchich-1856896091.html
https://ria.ru/20230307/oon-1856257588.html
сша
сирия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, китай, джо байден
В мире, США, Сирия, Китай, Джо Байден
Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
Китай призвал США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны
ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии. В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену
вывести американских военных из Сирии проголосовали 103 законодателя, 321 высказался против.
Сербское оружие может оказаться в горячих точках, признал Вучич
"Сирийскому кризису скоро будет тринадцать лет, он привел к гибели по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Тем не менее США по-прежнему считают, что еще слишком рано выводить войска, и не намерены прекращать свое незаконное военное присутствие в Сирии", — заявила Мао Нин.
Она отметила, что "Китай призывает США действительно уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств, немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны".
Вместе с тем дипломат призвала США отменить незаконные односторонние санкции в отношении Сирии, а также прекратить искусственно создавать и усугублять гуманитарную катастрофу.
Россия и КНР отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье