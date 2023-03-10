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Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023" - РИА Новости, 10.03.2023
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05:49 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/selenga-2023-1856903118.html
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023"
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023" - РИА Новости, 10.03.2023
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023"
Российские и монгольские военные провели в Бурятии первый раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2023", сообщили в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T05:49
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монголия
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УЛАН-УДЭ, 10 мар – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Бурятии первый раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2023", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ. На конференции представители Восточного военного округа и сухопутных войск вооруженных сил Монголии утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учений, "обсудили общий замысел предстоящего учения, состав привлекаемых сил и средств, порядок материально-технического обеспечения войск, а также план спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий". По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковника Ивана Тараева, его слова приводятся в сообщении, "проведение очередного учения "Селенга-2023" будет способствовать развитию вооруженных сил и укреплению двустороннего сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства". Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан" (в переводе с монгольского – "Строитель"). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени "Селенга" стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.
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монголия, россия, байкал
Монголия, Россия, Байкал
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023"

Российские и монгольские военные обсудили в Бурятии детали учений "Селенга-2023"

© Фото : Минобороны РоссииВоенные учения в Монголии
Военные учения в Монголии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Минобороны России
Военные учения в Монголии. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 10 мар – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Бурятии первый раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2023", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.
«
"В республике Бурятия завершилась планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2023", - говорится в сообщении.
На конференции представители Восточного военного округа и сухопутных войск вооруженных сил Монголии утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учений, "обсудили общий замысел предстоящего учения, состав привлекаемых сил и средств, порядок материально-технического обеспечения войск, а также план спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий".
По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковника Ивана Тараева, его слова приводятся в сообщении, "проведение очередного учения "Селенга-2023" будет способствовать развитию вооруженных сил и укреплению двустороннего сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства".
Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан" (в переводе с монгольского – "Строитель"). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени "Селенга" стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.
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