Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2023"
Российские и монгольские военные обсудили в Бурятии детали учений "Селенга-2023"
© Фото : Минобороны РоссииВоенные учения в Монголии
© Фото : Минобороны России
Военные учения в Монголии. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 10 мар – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Бурятии первый раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2023", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.
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"В республике Бурятия завершилась планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2023", - говорится в сообщении.
На конференции представители Восточного военного округа и сухопутных войск вооруженных сил Монголии утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учений, "обсудили общий замысел предстоящего учения, состав привлекаемых сил и средств, порядок материально-технического обеспечения войск, а также план спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий".
По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковника Ивана Тараева, его слова приводятся в сообщении, "проведение очередного учения "Селенга-2023" будет способствовать развитию вооруженных сил и укреплению двустороннего сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства".
Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан" (в переводе с монгольского – "Строитель"). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени "Селенга" стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.