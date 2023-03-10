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Конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2023
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14:34 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/santos-1857023863.html
Конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве, сообщили СМИ
Конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2023
Конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве, сообщили СМИ
Скандально известный конгрессмен-республиканец Джордж Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт, пишет газета... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:34
2023-03-10T14:34
в мире
сша
нью-йорк (город)
бразилия
конгресс сша
федеральное бюро расследований сша
goldman sachs
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Скандально известный конгрессмен-республиканец Джордж Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт, пишет газета Politico со ссылкой на показания человека, осужденного за мошенничество и депортированного в Бразилию, который утверждает, что был подельником политика. "Я готов ... заявить, что лицом, ответственным за преступление по мошенничеству с кредитными картами, когда я был арестован, был Джордж Сантос", - написал депортированный Густаво Рибейро Трелья в заявлении, отправленном в ФБР, отделение Секретной службы США в Нью-Йорке и прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка. По данным издания, Трелья решил связаться с американскими правоохранительными органами, как только увидел конгрессмена по телевизору. Сообщается, что Трелья и Сантос начали общаться в 2016 году в соцсетях. Как утверждает мужчина, Сантос якобы научил его снимать информацию с карт, дал ему материалы и научил " устанавливать скимминговые устройства и камеры на банкоматы". Он добавил, что после ареста Сантос навещал его в тюрьме, а также угрожал друзьям Трельи и требовал, чтобы тот не говорил об их сотрудничестве. Ранее СМИ сообщали, что Секретная служба США допрашивала Сантоса о мошеннической схеме с кредитками в Сиэтле, но обвинения ему не были предъявлены. Как отмечает Politico, американский конгрессмен также сказал своему другу адвокату, что он был "информатором" в деле о мошенничестве, однако Трелья настаивает на том, что именно Сантос являлся организатором операции. Ранее сообщалось, что комитет по этике палаты представителей США начал официальное расследование в отношении конгрессмена-республиканца Сантоса по ряду обвинений, включая возможную "незаконную деятельность". Громкая история вокруг Сантоса, избравшегося в конгресс лишь в ноябре прошлого года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало заявление, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. В свете разоблачений в отношении Сантоса были начаты сразу несколько расследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата, однако он, несмотря на призывы конгрессменов от обеих партий, не собирается отказываться от членства в палате представителей и заверяет, что не нарушал законов.
https://ria.ru/20230221/kandidaty-1853565319.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), бразилия, конгресс сша, федеральное бюро расследований сша, goldman sachs
В мире, США, Нью-Йорк (город), Бразилия, Конгресс США, Федеральное бюро расследований США, Goldman Sachs
Конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве, сообщили СМИ

Politico: конгрессмена США Сантоса обвинили в мошенничестве с кредитками

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Скандально известный конгрессмен-республиканец Джордж Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт, пишет газета Politico со ссылкой на показания человека, осужденного за мошенничество и депортированного в Бразилию, который утверждает, что был подельником политика.
"Я готов ... заявить, что лицом, ответственным за преступление по мошенничеству с кредитными картами, когда я был арестован, был Джордж Сантос", - написал депортированный Густаво Рибейро Трелья в заявлении, отправленном в ФБР, отделение Секретной службы США в Нью-Йорке и прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка.
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По данным издания, Трелья решил связаться с американскими правоохранительными органами, как только увидел конгрессмена по телевизору.
Сообщается, что Трелья и Сантос начали общаться в 2016 году в соцсетях. Как утверждает мужчина, Сантос якобы научил его снимать информацию с карт, дал ему материалы и научил " устанавливать скимминговые устройства и камеры на банкоматы". Он добавил, что после ареста Сантос навещал его в тюрьме, а также угрожал друзьям Трельи и требовал, чтобы тот не говорил об их сотрудничестве.
Ранее СМИ сообщали, что Секретная служба США допрашивала Сантоса о мошеннической схеме с кредитками в Сиэтле, но обвинения ему не были предъявлены. Как отмечает Politico, американский конгрессмен также сказал своему другу адвокату, что он был "информатором" в деле о мошенничестве, однако Трелья настаивает на том, что именно Сантос являлся организатором операции.
Ранее сообщалось, что комитет по этике палаты представителей США начал официальное расследование в отношении конгрессмена-республиканца Сантоса по ряду обвинений, включая возможную "незаконную деятельность".
Громкая история вокруг Сантоса, избравшегося в конгресс лишь в ноябре прошлого года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало заявление, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира.
В свете разоблачений в отношении Сантоса были начаты сразу несколько расследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата, однако он, несмотря на призывы конгрессменов от обеих партий, не собирается отказываться от членства в палате представителей и заверяет, что не нарушал законов.
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