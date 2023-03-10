https://ria.ru/20230310/rozhdaemost-1857077548.html

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости - РИА Новости, 10.03.2023

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости

Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

2023-03-10T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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КАШИРА (Московская область), 10 мар - РИА Новости. Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина. "За прошлый у нас родилось 73 290 детей, и мы по приросту рождаемости занимаем второе место в Российской Федерации после Чеченской Республики", - сказала Зинатулина на заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области". Подмосковье находится на втором месте в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, отметила замминистра, ссылаясь на данные Росстата. По ее мнению, это является большим прорывом, так как в стране заметна тенденции по снижению рождаемости.

https://ria.ru/20230215/spid-1852209926.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, федеральная служба государственной статистики (росстат)