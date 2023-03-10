https://ria.ru/20230310/rozhdaemost-1857077548.html
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости - РИА Новости, 10.03.2023
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости
Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
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КАШИРА (Московская область), 10 мар - РИА Новости. Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина. "За прошлый у нас родилось 73 290 детей, и мы по приросту рождаемости занимаем второе место в Российской Федерации после Чеченской Республики", - сказала Зинатулина на заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области". Подмосковье находится на втором месте в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, отметила замминистра, ссылаясь на данные Росстата. По ее мнению, это является большим прорывом, так как в стране заметна тенденции по снижению рождаемости.
https://ria.ru/20230215/spid-1852209926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)