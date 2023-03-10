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Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости - РИА Новости, 10.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:07 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/rozhdaemost-1857077548.html
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости - РИА Новости, 10.03.2023
Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости
Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:07
2023-03-10T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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КАШИРА (Московская область), 10 мар - РИА Новости. Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина. "За прошлый у нас родилось 73 290 детей, и мы по приросту рождаемости занимаем второе место в Российской Федерации после Чеченской Республики", - сказала Зинатулина на заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области". Подмосковье находится на втором месте в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, отметила замминистра, ссылаясь на данные Росстата. По ее мнению, это является большим прорывом, так как в стране заметна тенденции по снижению рождаемости.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости

© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАШИРА (Московская область), 10 мар - РИА Новости. Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости, всего в 2022 году в Подмосковье родились почти 75 тысяч детей, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Зинатулина.
"За прошлый у нас родилось 73 290 детей, и мы по приросту рождаемости занимаем второе место в Российской Федерации после Чеченской Республики", - сказала Зинатулина на заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению Мособлдумы на тему "Совершенствование системы детского здравоохранения и создание его современной инфраструктуры на территории Московской области".
Подмосковье находится на втором месте в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, отметила замминистра, ссылаясь на данные Росстата. По ее мнению, это является большим прорывом, так как в стране заметна тенденции по снижению рождаемости.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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