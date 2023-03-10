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Ребенок умер в одной из школ Великого Новгорода - РИА Новости, 10.03.2023
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15:16 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html
Ребенок умер в одной из школ Великого Новгорода
Ребенок умер в одной из школ Великого Новгорода - РИА Новости, 10.03.2023
Ребенок умер в одной из школ Великого Новгорода
В школе Великого Новгорода скончался первоклассник, по факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:16
2023-03-10T15:16
происшествия
великий новгород
россия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В школе Великого Новгорода скончался первоклассник, по факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Новгородской области. "По предварительным данным, 10 марта 2023 года ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории города Великого Новгорода, почувствовал себя плохо во время перемены и впоследствии скончался", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. "Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ефимова. Она уже выехала на место ЧП, работает в плотном взаимодействии со следствием", - сообщили в правительстве региона.
https://ria.ru/20230310/shkola-1856989123.html
https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html
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происшествия, великий новгород, россия, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область
Ребенок умер в одной из школ Великого Новгорода

В Великом Новгороде первоклассник умер, почувствовав себя плохо во время перемены

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В школе Великого Новгорода скончался первоклассник, по факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Новгородской области.
"По предварительным данным, 10 марта 2023 года ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории города Великого Новгорода, почувствовал себя плохо во время перемены и впоследствии скончался", - уточняет пресс-служба.
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Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ефимова. Она уже выехала на место ЧП, работает в плотном взаимодействии со следствием", - сообщили в правительстве региона.
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