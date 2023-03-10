https://ria.ru/20230310/rassledovanie-1856944335.html
СК изучит выписку на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве
СК изучит выписку на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве - РИА Новости, 10.03.2023
СК изучит выписку на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве
Следствие изучает документацию психиатрической больницы, где лечился мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:04
2023-03-10T11:04
2023-03-10T11:04
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие изучает документацию психиатрической больницы, где лечился мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью… Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где последний проходил лечение", - сказала она. Иванова добавила, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте мужчины. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было.
https://ria.ru/20230309/metro-1856879200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК изучит выписку на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве
СК изучит документы из больницы на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие изучает документацию психиатрической больницы, где лечился мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд в московском метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью… Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где последний проходил лечение", - сказала она.
Мужчина, толкнувший подростка под поезд в Москве, сознался в содеянном
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте мужчины.
Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было.
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