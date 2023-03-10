https://ria.ru/20230310/pvo-1857148295.html

Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS

Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 10.03.2023

Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS

Норвегия при сотрудничестве с США передаст Украине две единицы систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и будет готовить украинцев работе с ними, сообщило... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:21

2023-03-10T21:21

2023-03-10T21:21

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Норвегия при сотрудничестве с США передаст Украине две единицы систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и будет готовить украинцев работе с ними, сообщило минобороны страны. "При сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две установки NASAMS. Они поступят в дополнение к двум установкам, которые США передали прошлой осенью... Норвегия также будет обучать украинский персонал обслуживанию и использованию системы", - говорится в сообщении на сайте минобороны Норвегии. Объявление было сделано на фоне визита министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама в Киев. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857016736.html

https://ria.ru/20230306/vooruzheniya-1856240949.html

украина

норвегия

россия

сша

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в мире, украина, норвегия, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато