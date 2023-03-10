https://ria.ru/20230310/publikatsii-1857031525.html

Лавров назвал публикации СМИ о "Северных потоках" подложенной свиньей

Лавров назвал публикации СМИ о "Северных потоках" подложенной свиньей - РИА Новости, 10.03.2023

Лавров назвал публикации СМИ о "Северных потоках" подложенной свиньей

Западные СМИ публикациями о причастности к подрыву "Северных потоков" украинского олигарха сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:04

2023-03-10T15:04

2023-03-10T15:05

россия

сша

европа

сергей лавров

владимир путин

газпром

северный поток

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_129:239:2661:1663_1920x0_80_0_0_e5f905232df4eeb1df1e805ff6b5adfa.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Западные СМИ публикациями о причастности к подрыву "Северных потоков" украинского олигарха сами "подложили свинью", из-за этой информации у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вы упомянули последнюю волну материалов в американской и частично германской прессе насчет новых версий - украинский олигарх, которому лучше самому признаться, о нем и об украинском следе не хотели говорить, потому что это могло бы испортить германо-украинские отношения, и все в таком же духе. Знаете, во-первых, это, конечно, детский лепет", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. "Во-вторых, даже если принять логику, которую сейчас они излагают: как бы хотели обезопасить стратегические отношения между ФРГ и Украиной. Но это такая, по большому счету, подложенная свинья. Потому что, если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе - ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина? Украинский след? Они взорвали "Северный поток" из-за которого, как заявила (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен, не только из-за "Северного потока", но проблем с сырьем, за энергетику ЕС стал платить больше", - отметил Лавров. Министр отметил, что на фоне возросших цен на топливо в Европе и оценок западных экспертов о том, что цены не вернутся к прежним уровням в обозримой перспективе, "у обыватели возникнет вопрос - зачем, если они нас взрывают - кто бы он ни был, агент Киева, проплаченный кем-то из-за границы, либо просто одиночка - зачем мне нужно туда направлять (танки) "Леопарды", зачем мне нужно принимать эту страну в НАТО". "Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду", - заключил Лавров. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html

https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857017925.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, сергей лавров, владимир путин, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, джо байден, в мире