https://ria.ru/20230310/prichaly-1856982374.html

Петр Бирюков: московские причалы начали готовить к открытию навигации

Петр Бирюков: московские причалы начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 10.03.2023

Петр Бирюков: московские причалы начали готовить к открытию навигации

Столичные причалы начали готовить к открытию навигации, которое состоится в конце апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:10

2023-03-10T13:10

2023-03-10T13:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

северный речной вокзал

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Столичные причалы начали готовить к открытию навигации, которое состоится в конце апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которая откроется в конце апреля", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Бирюков отметил, что на 44 причалах будет проведен целый комплекс подготовительных работ. "В первую очередь, их очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. "Работа на причалах продолжится и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна. В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 - Северного речного вокзала, углублению дна еще трех", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20230302/moskva-1855305304.html

https://ria.ru/20230302/blagoustroystvo-1855374777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, северный речной вокзал, москва, городское хозяйство москвы, общество