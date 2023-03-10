https://ria.ru/20230310/prezentatsiya-1857016518.html

В Югре научили презентовать продукцию покупателям из Китая, Индии и ОАЭ

В Югре научили презентовать продукцию покупателям из Китая, Индии и ОАЭ - РИА Новости, 10.03.2023

В Югре научили презентовать продукцию покупателям из Китая, Индии и ОАЭ

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ организовали деловую игру по особенностям кросс-культурных коммуникаций для предпринимателей... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:18

2023-03-10T14:18

2023-03-10T14:18

ханты-мансийский автономный округ

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

китай

индия

россия

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ организовали деловую игру по особенностям кросс-культурных коммуникаций для предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участники должны были презентовать продукцию на выставке потенциальным партнерам из Китая, Индии и ОАЭ с учетом специфики деловой коммуникации в этих странах, рассказали в РЭЦ."Обучающее мероприятие состоялось в рамках презентации совместного проекта властей региона и Группы РЭЦ "Новый экспорт" для предпринимательского сообщества региона", - говорится в сообщении.Представители компаний разделились на три команды: "Экспортеры" (работающие на стенде), "Импортеры" (посетители выставки) и "Наблюдатели". Они должны были смоделировать работу на реальной выставке (в рамках Евразийского экономического форума, который состоится в мае 2023 года): заинтересовать посетителей выставки, презентовать свою продукцию (варенье из диких ягод) потенциальным покупателям из Китая, Индии и Арабских Эмиратов, и провести первичные переговоры. Работу оценивали "Наблюдатели"."Российский экспортный центр в 2022 году сделал особый акцент на продвижении продукции отечественных экспортеров на новых рынках. И международные выставки, и бизнес-миссии уже зарекомендовали себя как один из самых эффективных инструментов поиска новых партнеров для российских компаний. Одновременно Школа экспорта РЭЦ актуализировала свои образовательные программы и учебные материалы с учетом изменения приоритетных внешних рынков. Эти материалы помогли компаниям глубже погрузиться в специфику кросс-культурных коммуникаций, в том числе с учетом гендерных особенностей, на дружественных рынках стран Азии, Африки и Ближнего Востока", - сказала глава РЭЦ Вероника Никишина."В Югре много уникальных компаний с высоким экспортными потенциалом, чья продукция может быть востребованной на многих рынках. Навыки успешной презентации таких товаров на крупных международных выставках совершенно необходимы не только для новичков, но и для опытных экспортеров, поскольку важно учитывать особенности потребителей и ведения бизнеса в разных странах", - отметил директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель."Строя тактику переговоров и выбирая аргументацию, следует учитывать национальные особенности собеседников, их психологию, привычки, обычаи, увлечения. Это поможет быстрее найти с ними общий язык. А знание традиций общения и деловой этики может служить своеобразным ориентиром возможного поведения партнера в построении тактики переговоров, в правильном понимании и оценке действий. Сегодня в ходе деловой игры предприниматели Югры смогли попробовать себя в роли тех, кто презентует свою продукцию на международной выставке, и тех, кто может стать их покупателем", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20230310/programma-1856957650.html

https://ria.ru/20230306/eksport-1856217311.html

китай

индия

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, китай, индия, россия, экономика, экспорт, ханты-мансийский автономный округ