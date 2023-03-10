https://ria.ru/20230310/pozhar-1857043146.html
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр - РИА Новости, 10.03.2023
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
Пожар возник в трехэтажном торговом центре на юго-востоке Москвы, люди покидают горящее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:44
2023-03-10T15:44
2023-03-10T15:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном торговом центре на юго-востоке Москвы, люди покидают горящее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Происходит горение на первом этаже трехэтажного торгового центра на улице Зеленодольская", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть посетителей и сотрудников персонала ТЦ уже покинули здание. Обстоятельства возгорания и площадь пожара уточняются.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр, люди покидают здание
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар возник в трехэтажном торговом центре на юго-востоке Москвы, люди покидают горящее здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение на первом этаже трехэтажного торгового центра на улице Зеленодольская", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть посетителей и сотрудников персонала ТЦ уже покинули здание. Обстоятельства возгорания и площадь пожара уточняются.
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