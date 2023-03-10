https://ria.ru/20230310/posylka-1857047059.html

В Рязани над СИЗО перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами

В Рязани над СИЗО перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами - РИА Новости, 10.03.2023

В Рязани над СИЗО перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами

Квадрокоптер, с помощью которого содержащимся в СИЗО пытались передать мобильные телефоны, перехватили над режимным учреждением в Рязанской области, сообщается... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:57

2023-03-10T15:57

2023-03-10T15:57

происшествия

рязанская область

россия

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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Квадрокоптер, с помощью которого содержащимся в СИЗО пытались передать мобильные телефоны, перехватили над режимным учреждением в Рязанской области, сообщается на сайте регионального УФСИН. "Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области перехватили летевший над учреждением квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались передать осужденным средства мобильной связи", - говорится в публикации. Уточняется, что управление беспилотником осуществлялось из квартиры расположенного напротив СИЗО дома. После того, как квадрокоптер сбили, на крыше режимного корпуса нашли сверток с тремя сотовыми телефонами, зарядными устройствами, наушниками и сим-картой. Сообщается, что удалось установить, кому предназначалась посылка. В отношении нарушителей проводится проверка для установления всех фактов произошедшего, отмечает УФСИН.

https://ria.ru/20230310/sneg-1857031962.html

https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, россия