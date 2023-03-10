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В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2023
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:36
2023-03-10T19:36
2023-03-10T19:36
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в Петровском районе по улице Камвольной в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранена женщина 1960 года рождения",- написал Кулемзин в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230310/mina-1857125579.html
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
Мэр Кулемзин: в Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета