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В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/postradavshaya-1857129759.html
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2023
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета
Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:36
2023-03-10T19:36
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в Петровском районе по улице Камвольной в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранена женщина 1960 года рождения",- написал Кулемзин в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230310/mina-1857125579.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета

Мэр Кулемзин: в Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации СЦКК ДНР, в Петровском районе по улице Камвольной в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранена женщина 1960 года рождения",- написал Кулемзин в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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