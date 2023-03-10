https://ria.ru/20230310/postradavshaya-1857129759.html

В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета

В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 10.03.2023

В Донецке женщина пострадала при подрыве взрывоопасного предмета

Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:36

2023-03-10T19:36

2023-03-10T19:36

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Женщина пострадала из-за подрыва взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в Петровском районе по улице Камвольной в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранена женщина 1960 года рождения",- написал Кулемзин в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230310/mina-1857125579.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк, происшествия