https://ria.ru/20230310/posobiya-1857056493.html

Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык

Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык - РИА Новости, 10.03.2023

Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:27

2023-03-10T16:27

2023-03-10T16:27

общество

россия

калужская область

валерий фадеев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка. "Хочешь получать соцпособие - будь добра, учи русский язык! Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества", - приводятся в Telegram-канале СПЧ слова Фадеева на совещании по миграции у губернатора Калужской области. По данным пресс-службы СПЧ, на встрече указали на то, что многие жены мигрантов не знают и не желают учить русский язык, что плохо сказывается на адаптации их детей в российских школах. Глава СПЧ также добавил о необходимости учета всех детей с миграционной историей.

https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html

россия

калужская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, калужская область, валерий фадеев