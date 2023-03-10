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Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык - РИА Новости, 10.03.2023
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16:27 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/posobiya-1857056493.html
Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык
Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык - РИА Новости, 10.03.2023
Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:27
2023-03-10T16:27
общество
россия
калужская область
валерий фадеев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка. "Хочешь получать соцпособие - будь добра, учи русский язык! Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества", - приводятся в Telegram-канале СПЧ слова Фадеева на совещании по миграции у губернатора Калужской области. По данным пресс-службы СПЧ, на встрече указали на то, что многие жены мигрантов не знают и не желают учить русский язык, что плохо сказывается на адаптации их детей в российских школах. Глава СПЧ также добавил о необходимости учета всех детей с миграционной историей.
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россия
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общество, россия, калужская область, валерий фадеев
Общество, Россия, Калужская область, Валерий Фадеев
Глава СПЧ придумал, как стимулировать мигрантов учить русский язык

Глава СПЧ предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил выдавать пособия мигрантам только при условии знания русского языка.
"Хочешь получать соцпособие - будь добра, учи русский язык! Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества", - приводятся в Telegram-канале СПЧ слова Фадеева на совещании по миграции у губернатора Калужской области.
По данным пресс-службы СПЧ, на встрече указали на то, что многие жены мигрантов не знают и не желают учить русский язык, что плохо сказывается на адаптации их детей в российских школах. Глава СПЧ также добавил о необходимости учета всех детей с миграционной историей.
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ОбществоРоссияКалужская областьВалерий Фадеев
 
 
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