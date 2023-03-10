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Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте - РИА Новости, 10.03.2023
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:27
2023-03-10T13:27
2023-03-10T14:02
политика
кувейт
судан
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в документе. Другими указами президент освободил от этих обязанностей Владимира Желтова, назначив его новым послом в Кувейте. "Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт", - отмечается в указе. Путин также освободил от этих обязанностей Николая Макарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кувейт, судан, россия, владимир путин
Политика, Кувейт, Судан, Россия, Владимир Путин
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
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