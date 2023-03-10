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Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте - РИА Новости, 10.03.2023
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13:27 10.03.2023 (обновлено: 14:02 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/posly-1856995074.html
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте - РИА Новости, 10.03.2023
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте
Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:27
2023-03-10T14:02
политика
кувейт
судан
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в документе. Другими указами президент освободил от этих обязанностей Владимира Желтова, назначив его новым послом в Кувейте. "Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт", - отмечается в указе. Путин также освободил от этих обязанностей Николая Макарова.
https://ria.ru/20230210/kuba-1851218998.html
кувейт
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политика, кувейт, судан, россия, владимир путин
Политика, Кувейт, Судан, Россия, Владимир Путин
Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

Путин перевел посла в Судане Желтова в Кувейт и назначил нового главу дипмиссии в Хартуме

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в документе. Другими указами президент освободил от этих обязанностей Владимира Желтова, назначив его новым послом в Кувейте.
"Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт", - отмечается в указе. Путин также освободил от этих обязанностей Николая Макарова.
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Путин назначил нового посла на Кубе
10 февраля, 16:32
 
ПолитикаКувейтСуданРоссияВладимир Путин
 
 
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