https://ria.ru/20230310/posly-1856995074.html

Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте - РИА Новости, 10.03.2023

Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:27

2023-03-10T13:27

2023-03-10T14:02

политика

кувейт

судан

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Судане Андрея Черновола, а бывший посол в этой республике Владимир Желтов займет этот пост в Кувейте, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Черновола Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в документе. Другими указами президент освободил от этих обязанностей Владимира Желтова, назначив его новым послом в Кувейте. "Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Кувейт", - отмечается в указе. Путин также освободил от этих обязанностей Николая Макарова.

https://ria.ru/20230210/kuba-1851218998.html

кувейт

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, кувейт, судан, россия, владимир путин