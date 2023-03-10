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В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
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22:44 10.03.2023 (обновлено: 03:13 11.03.2023)
https://ria.ru/20230310/porazhenie-1857155482.html
В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине
В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине
США добиваются расклада, при котором Россия проиграет в конфликте на Украине, однако ее поражение не будет "слишком тяжелым" и не повлечет за собой ущерб... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-10T22:44
2023-03-11T03:13
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
джо байден
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США добиваются расклада, при котором Россия проиграет в конфликте на Украине, однако ее поражение не будет "слишком тяжелым" и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности, заявил в пятницу член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон. "Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим", - сказал Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона. Конгрессмен отметил, что в Вашингтоне абсолютно заинтересованы в победе Киева и поражении России, однако "не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно". При этом Мултон подчеркнул, что США не имеют "никакого намерения уничтожать Россию". В заключение американский законодатель публично призвал администрацию президента Джо Байдена нарастить поставки Украине боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и прочих наступательных вооружений, чтобы обеспечить успех Киева на поле боя. Президент РФ Владимир Путин 26 февраля в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что поставки оружия Украине из стран НАТО делают Запад участником конфликта и соучастником преступлений Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857038107.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине

Конгрессмен Мултон: США желают России не слишком тяжелого поражения на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США добиваются расклада, при котором Россия проиграет в конфликте на Украине, однако ее поражение не будет "слишком тяжелым" и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности, заявил в пятницу член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон.
"Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим", - сказал Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона.
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Конгрессмен отметил, что в Вашингтоне абсолютно заинтересованы в победе Киева и поражении России, однако "не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно". При этом Мултон подчеркнул, что США не имеют "никакого намерения уничтожать Россию".
В заключение американский законодатель публично призвал администрацию президента Джо Байдена нарастить поставки Украине боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и прочих наступательных вооружений, чтобы обеспечить успех Киева на поле боя.
Президент РФ Владимир Путин 26 февраля в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что поставки оружия Украине из стран НАТО делают Запад участником конфликта и соучастником преступлений Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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