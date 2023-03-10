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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 10.03.2023
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16:28 10.03.2023 (обновлено: 18:57 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 10.03.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на субботу, возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:28
2023-03-10T18:57
общество
москва
погода
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на субботу, возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Метель, сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на субботу, горожан просят быть осторожнее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на субботу, возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 марта в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможно образование гололедицы, снежных заносов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — говорится в сообщении.
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления в воскресенье
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