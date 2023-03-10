https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 10.03.2023

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на субботу, возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:28

2023-03-10T16:28

2023-03-10T18:57

общество

москва

погода

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ночь на субботу, возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230309/davlenie-1856850761.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода