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В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс
В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс - РИА Новости, 10.03.2023
В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, недавно посетившего Донбасс, сообщила пресс-служба силовой... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:59
2023-03-10T22:59
2023-03-10T23:38
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, недавно посетившего Донбасс, сообщила пресс-служба силовой структуры."Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон", — говорится в заявлении.В начале марта Петерсон участвовал в выборах в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии. Он набрал рекордные для региона 3969 голосов, но для победы их не хватило.В предвыборной программе Объединенной левой партии говорится, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, поэтому республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно. В документе также декларируется отказ от санкционной политики, поскольку она наносит серьезный ущерб всему народу Эстонии. Кроме того, партия предлагает запретить переписывание истории и уничтожение памятников, а также предоставить право получения эстонского гражданства и право избирательного голоса всем жителям страны, которые проживали на ее территории на момент обретения независимости в 1991 году.Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. На них уверенно победила Реформистская партия, набрав 31,2 процента голосов. В законодательный орган также прошли Консервативная народная партия (EKRE), Центристская партия , партия "Эстония 200", Социал-демократическая партия и партия "Отечество".Все названные политические силы имеют схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций, а также согласны выделять не менее трех процентов от ВВП на оборонные расходы.
https://ria.ru/20230309/telekanaly-1856775038.html
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847006237.html
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в мире, эстония, россия, донбасс, нато
В мире, Эстония, Россия, Донбасс, НАТО
В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс
Эстонская КаПо задержала лидера движения "Вместе" Петерсона после поездки в Донбасс
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости.
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, недавно посетившего Донбасс, сообщила пресс-служба
силовой структуры.
"Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России
с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон", — говорится в заявлении.
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В начале марта Петерсон участвовал в выборах в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии. Он набрал рекордные для региона 3969 голосов, но для победы их не хватило.
В предвыборной программе Объединенной левой партии говорится, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, поэтому республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно. В документе также декларируется отказ от санкционной политики, поскольку она наносит серьезный ущерб всему народу Эстонии.
Кроме того, партия предлагает запретить переписывание истории и уничтожение памятников, а также предоставить право получения эстонского гражданства и право избирательного голоса всем жителям страны, которые проживали на ее территории на момент обретения независимости в 1991 году.
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Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. На них уверенно победила Реформистская партия, набрав 31,2 процента голосов. В законодательный орган также прошли Консервативная народная партия (EKRE), Центристская партия , партия "Эстония 200", Социал-демократическая партия и партия "Отечество".
Все названные политические силы имеют схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО
на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине
, выступают за продолжение антироссийских санкций, а также согласны выделять не менее трех процентов от ВВП на оборонные расходы.
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