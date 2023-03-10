https://ria.ru/20230310/poezdka-1857157111.html

В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс

В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс - РИА Новости, 10.03.2023

В Эстонии задержали лидера движения "Вместе" после поездки в Донбасс

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, недавно посетившего Донбасс, сообщила пресс-служба силовой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:59

2023-03-10T22:59

2023-03-10T23:38

в мире

эстония

россия

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, недавно посетившего Донбасс, сообщила пресс-служба силовой структуры."Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон", — говорится в заявлении.В начале марта Петерсон участвовал в выборах в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии. Он набрал рекордные для региона 3969 голосов, но для победы их не хватило.В предвыборной программе Объединенной левой партии говорится, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, поэтому республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно. В документе также декларируется отказ от санкционной политики, поскольку она наносит серьезный ущерб всему народу Эстонии. Кроме того, партия предлагает запретить переписывание истории и уничтожение памятников, а также предоставить право получения эстонского гражданства и право избирательного голоса всем жителям страны, которые проживали на ее территории на момент обретения независимости в 1991 году.Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. На них уверенно победила Реформистская партия, набрав 31,2 процента голосов. В законодательный орган также прошли Консервативная народная партия (EKRE), Центристская партия , партия "Эстония 200", Социал-демократическая партия и партия "Отечество".Все названные политические силы имеют схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций, а также согласны выделять не менее трех процентов от ВВП на оборонные расходы.

https://ria.ru/20230309/telekanaly-1856775038.html

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847006237.html

https://ria.ru/20230123/estoniya-1846742012.html

эстония

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, донбасс, нато