https://ria.ru/20230310/poezda-1857107789.html

В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей

В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 10.03.2023

В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей

Два пассажирских поезда были остановлены в Тамбовской области из-за работы правоохранительных органов, сообщила в пятницу Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:24

2023-03-10T18:24

2023-03-10T18:24

происшествия

москва

новороссийск

тамбов

юго-восточная железная дорога

ржд

россия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в Тамбовской области из-за работы правоохранительных органов, сообщила в пятницу Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). "Сегодня на станции Богоявленск Юго-Восточной железной дороги в связи с работой правоохранительных органов были задержаны пассажирские поезда: №29 Новороссийск – Москва на 1 час 19 минут и №125 Новороссийск – Москва на 1 час 27 минут", - говорится в сообщении. Как отмечает ЮВЖД, в итоге поезд №125 был отправлен по назначению в 15:11 мск, поезд №29 – в 15:41 мск.

https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html

москва

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россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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