https://ria.ru/20230310/poezda-1857107789.html
В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей - РИА Новости, 10.03.2023
В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
Два пассажирских поезда были остановлены в Тамбовской области из-за работы правоохранительных органов, сообщила в пятницу Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:24
2023-03-10T18:24
2023-03-10T18:24
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Два пассажирских поезда были остановлены в Тамбовской области из-за работы правоохранительных органов, сообщила в пятницу Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). "Сегодня на станции Богоявленск Юго-Восточной железной дороги в связи с работой правоохранительных органов были задержаны пассажирские поезда: №29 Новороссийск – Москва на 1 час 19 минут и №125 Новороссийск – Москва на 1 час 27 минут", - говорится в сообщении. Как отмечает ЮВЖД, в итоге поезд №125 был отправлен по назначению в 15:11 мск, поезд №29 – в 15:41 мск.
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РИА Новости
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происшествия, москва, новороссийск, тамбов, юго-восточная железная дорога, ржд, россия, тамбовская область
Происшествия, Москва, Новороссийск, Тамбов, Юго-Восточная железная дорога, РЖД, Россия, Тамбовская область
В Тамбовской области два поезда остановили по требованию правоохранителей
В Тамбовской области два пассажирских поезда остановили из-за работы правоохранителей