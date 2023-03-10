https://ria.ru/20230310/pisma-1856911967.html

РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую

РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую - РИА Новости, 10.03.2023

РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую

Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:30

2023-03-10T08:30

2023-03-10T09:58

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. Послания и рисунок дети передали через военного корреспондента агентства Михаила Алаеддина, встречу с которым организовали для них в рамках акции "Елка желаний". Группа журналистов привезла письма на передовые позиции. Теперь рисунок украсит один из блиндажей, а письма вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции и получившим государственные награды.Рисунок-стенгазету и письма передала военкору 13-летняя Таня Алексеева, инвалид-колясочник с ДЦП и слабым зрением. Ее мечтой было встретиться с известным журналистом. В рамках акции "Елка желаний" департамент информации и печати МИД вместе с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области Москву. Там она не только встретилась с военкором РИА Новости, но и посетила здание Министерства иностранных дел, где взяла небольшое интервью у главы ведомства Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20230228/pisma-1854846622.html

https://ria.ru/20230202/pisma-1849393593.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество