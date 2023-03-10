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РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 10.03.2023 (обновлено: 09:58 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/pisma-1856911967.html
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую - РИА Новости, 10.03.2023
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую
Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:30
2023-03-10T09:58
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. Послания и рисунок дети передали через военного корреспондента агентства Михаила Алаеддина, встречу с которым организовали для них в рамках акции "Елка желаний". Группа журналистов привезла письма на передовые позиции. Теперь рисунок украсит один из блиндажей, а письма вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции и получившим государственные награды.Рисунок-стенгазету и письма передала военкору 13-летняя Таня Алексеева, инвалид-колясочник с ДЦП и слабым зрением. Ее мечтой было встретиться с известным журналистом. В рамках акции "Елка желаний" департамент информации и печати МИД вместе с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области Москву. Там она не только встретилась с военкором РИА Новости, но и посетила здание Министерства иностранных дел, где взяла небольшое интервью у главы ведомства Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20230228/pisma-1854846622.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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Стенгазета и письма школьников для военных
Стенгазета и письма школьников для военных
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую

РИА Новости передало письма школьников военным на передовую на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников.
Послания и рисунок дети передали через военного корреспондента агентства Михаила Алаеддина, встречу с которым организовали для них в рамках акции "Елка желаний".
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Военные в ДНР получают письма поддержки и посылки из Германии
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Группа журналистов привезла письма на передовые позиции. Теперь рисунок украсит один из блиндажей, а письма вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции и получившим государственные награды.
Рисунок-стенгазету и письма передала военкору 13-летняя Таня Алексеева, инвалид-колясочник с ДЦП и слабым зрением. Ее мечтой было встретиться с известным журналистом. В рамках акции "Елка желаний" департамент информации и печати МИД вместе с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области Москву. Там она не только встретилась с военкором РИА Новости, но и посетила здание Министерства иностранных дел, где взяла небольшое интервью у главы ведомства Сергея Лаврова.
За душу цепляет. Дети отправили письма солдатам на передовую - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам
2 февраля, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбщество
 
 
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