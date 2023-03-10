https://ria.ru/20230310/pisma-1856911967.html
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую - РИА Новости, 10.03.2023
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую
Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:30
2023-03-10T08:30
2023-03-10T09:58
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников. Послания и рисунок дети передали через военного корреспондента агентства Михаила Алаеддина, встречу с которым организовали для них в рамках акции "Елка желаний". Группа журналистов привезла письма на передовые позиции. Теперь рисунок украсит один из блиндажей, а письма вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции и получившим государственные награды.Рисунок-стенгазету и письма передала военкору 13-летняя Таня Алексеева, инвалид-колясочник с ДЦП и слабым зрением. Ее мечтой было встретиться с известным журналистом. В рамках акции "Елка желаний" департамент информации и печати МИД вместе с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области Москву. Там она не только встретилась с военкором РИА Новости, но и посетила здание Министерства иностранных дел, где взяла небольшое интервью у главы ведомства Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20230228/pisma-1854846622.html
https://ria.ru/20230202/pisma-1849393593.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стенгазета и письма школьников для военных
Стенгазета и письма школьников для военных
2023-03-10T08:30
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PT2M06S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
РИА Новости передало письма школьников российским военным на передовую
РИА Новости передало письма школьников военным на передовую на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили российским бойцам на Запорожском направлении письма от школьников.
Послания и рисунок дети передали через военного корреспондента агентства Михаила Алаеддина, встречу с которым организовали для них в рамках акции "Елка желаний".
Военные в ДНР получают письма поддержки и посылки из Германии
Группа журналистов привезла письма на передовые позиции. Теперь рисунок украсит один из блиндажей, а письма вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции и получившим государственные награды.
Рисунок-стенгазету и письма передала военкору 13-летняя Таня Алексеева, инвалид-колясочник с ДЦП и слабым зрением. Ее мечтой было встретиться с известным журналистом. В рамках акции "Елка желаний" департамент информации и печати МИД вместе с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области Москву
. Там она не только встретилась с военкором РИА Новости, но и посетила здание Министерства иностранных дел, где взяла небольшое интервью у главы ведомства Сергея Лаврова
.
Дети передали письма на передовую воинам-сибирякам