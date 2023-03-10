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Пенсионный возраст в ДНР будут повышать поэтапно
Пенсионный возраст в ДНР будут повышать поэтапно - РИА Новости, 10.03.2023
Пенсионный возраст в ДНР будут повышать поэтапно
Правительство ДНР утвердило постановление, по которому с этого года в ДНР начнется поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, сообщила управляющая... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:14
2023-03-10T23:14
2023-03-10T23:20
галина сагайдакова
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Правительство ДНР утвердило постановление, по которому с этого года в ДНР начнется поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, сообщила управляющая пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова. "Учитывая то, что мы теперь часть РФ, постановлением правительства ДНР внесены изменения в постановление совета министров ДНР от 10 января 2015 года, которым утверждены точно также переходные положения для поэтапного повышения пенсионного возраста в ДНР", - сообщила Сагайдакова, ее заявление опубликовано в телеграм-канале Пенсионный возраст в ДНР будут повышать поэтапно Так, в 2023 году женщинам в ДНР поднимут пенсионный возраст до 55 лет и 6 месяцев, мужчинам - до 60 лет 6 месяцев. В 2024 году пенсионный возраст поднимут еще на год, в 2025 - еще на полтора. В 2026 году его поднимут еще на год, а в 2027 году - еще на год. После чего для женщин возраст выхода на пенсию будет составлять 60 лет, а для мужчин - 65. "Соответственно, выровняется с пенсионным возрастом РФ", - пояснила Сагайдакова.
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галина сагайдакова, донецкая народная республика, россия, общество
Галина Сагайдакова, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
Пенсионный возраст в ДНР будут повышать поэтапно
Управляющая пенсионного фонда ДНР Сагайдакова: пенсионный возраст будут повышать поэтапно