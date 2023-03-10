https://ria.ru/20230310/patriot-1857083934.html

В Киеве опровергли информацию о получении ЗРК Patriot

В Киеве опровергли информацию о получении ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2023

В Киеве опровергли информацию о получении ЗРК Patriot

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат опроверг в пятницу информацию о получении Киевом ЗРК Patriot. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:21

2023-03-10T17:21

2023-03-10T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат опроверг в пятницу информацию о получении Киевом ЗРК Patriot. Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина, предположительно, получила один из двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, но он пока не введен в эксплуатацию. "Нет их пока что. Не видел", - заявил Игнат в эфире телемарафона, комментируя публикацию Financial Times. Он пообещал поставить СМИ в известность в случае получения комплекса, при этом выразив сомнение в его возможности сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". "Сложно ответить, этого еще никто не делал. Если Украине доверят такую миссию, будем пробовать сбивать "Кинжалы", - заявил Игнат. Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon заявил, что благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot. Позднее издание "Укринформ" сообщило, что в минобороны Польши уточнили, что ЗРК Patriot еще не прибыли на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230309/patriot-1856810077.html

https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато