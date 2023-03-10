https://ria.ru/20230310/patogeny-1857036770.html

Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны

Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023

Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны

Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов, это... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:21

2023-03-10T15:21

2023-03-10T15:21

россия

киев

украина

игорь кириллов

министерство обороны сша

сша

войска рхбз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824552687_0:97:2678:1603_1920x0_80_0_0_a6804e15245455379fced37b6847f793.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов, это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения", - отметил Кириллов на брифинге. По его словам, примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). "Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230310/ssha-1856982215.html

https://ria.ru/20230306/britain-1855968864.html

россия

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, игорь кириллов, министерство обороны сша, сша, войска рхбз, в мире