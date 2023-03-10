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Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
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15:21 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/patogeny-1857036770.html
Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны
Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2023
Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны
Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов, это... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:21
2023-03-10T15:21
россия
киев
украина
игорь кириллов
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов, это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения", - отметил Кириллов на брифинге. По его словам, примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). "Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230310/ssha-1856982215.html
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россия, киев, украина, игорь кириллов, министерство обороны сша, сша, войска рхбз, в мире
Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, США, Войска РХБЗ, В мире
Киев продолжает сотрудничество с США по патогенам, заявило Минобороны

Начальник РХБЗ Кириллов: Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по опасным патогенам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов, это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения", - отметил Кириллов на брифинге.
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По его словам, примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека).
«
"В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США", - сказал Кириллов.
"Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - подчеркнул он.
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РоссияКиевУкраинаИгорь КирилловМинистерство обороны СШАСШАВойска РХБЗВ мире
 
 
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