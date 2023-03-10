https://ria.ru/20230310/patogen-1857042266.html
Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам
Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам - РИА Новости, 10.03.2023
Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам
Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:40
2023-03-10T15:40
2023-03-10T16:20
украина
сша
министерство обороны сша
киев
в мире
россия
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857039693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_477710c989751ff02b0d69ac53f0b2b4.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов, следует из материалов, обнародованных министерством обороны РФ.Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с американскими военными, в том числе по передаче опасных патогенов, это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил ранее на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения, отметил Кириллов. По его словам, особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидность или гибель человека).Согласно этому документу, обнародованному российским военным ведомством в числе материалов к брифингу, речь идет, в частности, о возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, ботулизма, болезни Марбурга (всего в списке - бактерии и вирусы, вызывающие почти 50 инфекций).
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html
украина
сша
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857039693_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c63dbf9f87aa917d5de57050f8f6dfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, министерство обороны сша, киев, в мире, россия, игорь кириллов
Украина, США, Министерство обороны США, Киев, В мире, Россия, Игорь Кириллов
Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам
Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по чуме, оспе, язве и другим патогенам