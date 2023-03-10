https://ria.ru/20230310/patogen-1857042266.html

Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам

Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам - РИА Новости, 10.03.2023

Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам

Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:40

2023-03-10T15:40

2023-03-10T16:20

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в мире

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игорь кириллов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов, следует из материалов, обнародованных министерством обороны РФ.Под предлогом снижения рисков распространения инфекций киевский режим продолжает взаимодействие с американскими военными, в том числе по передаче опасных патогенов, это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию, заявил ранее на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения, отметил Кириллов. По его словам, особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидность или гибель человека).Согласно этому документу, обнародованному российским военным ведомством в числе материалов к брифингу, речь идет, в частности, о возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, ботулизма, болезни Марбурга (всего в списке - бактерии и вирусы, вызывающие почти 50 инфекций).

https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html

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украина, сша, министерство обороны сша, киев, в мире, россия, игорь кириллов