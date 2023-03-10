https://ria.ru/20230310/ovchinskiy-1856907147.html

Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы

Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы - РИА Новости, 10.03.2023

Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы

Застройщик начал разработку котлована будущих бизнес-центров, которые построят в районе Кунцево в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:13

2023-03-10T07:13

2023-03-10T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

экономика

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Застройщик начал разработку котлована будущих бизнес-центров, которые построят в районе Кунцево в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется, что два семиэтажных здания в виде офисных кварталов появятся на территории Рублёво-Архангельское на западе Москвы. В обоих зданиях разместятся не только офисы, но также магазины, кафе и двухуровневые подземные паркинги.В офисном квартале А23 через всю высоту здания пройдет атриум, который обеспечит дополнительное естественное освещение офисам, расположенным по периметру. На каждом этаже предусмотрены открытые озелененные террасы. Офисный квартал А24 также объединит атриум, здесь будет трансформируемый зал для мероприятий, лаунж-зона и открытая терраса на крыше.

https://ria.ru/20230309/moskva-1856682790.html

москва

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владислав овчинский, москва, экономика