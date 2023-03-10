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Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы - РИА Новости, 10.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/ovchinskiy-1856907147.html
Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы
Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы - РИА Новости, 10.03.2023
Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы
Застройщик начал разработку котлована будущих бизнес-центров, которые построят в районе Кунцево в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:13
2023-03-10T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
экономика
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Застройщик начал разработку котлована будущих бизнес-центров, которые построят в районе Кунцево в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется, что два семиэтажных здания в виде офисных кварталов появятся на территории Рублёво-Архангельское на западе Москвы. В обоих зданиях разместятся не только офисы, но также магазины, кафе и двухуровневые подземные паркинги.В офисном квартале А23 через всю высоту здания пройдет атриум, который обеспечит дополнительное естественное освещение офисам, расположенным по периметру. На каждом этаже предусмотрены открытые озелененные террасы. Офисный квартал А24 также объединит атриум, здесь будет трансформируемый зал для мероприятий, лаунж-зона и открытая терраса на крыше.
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владислав овчинский, москва, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Экономика
Овчинский: инвестор заложил котлован для офисных кварталов на западе Москвы

Овчинский: инвестор начал разработку котлована для офисных кварталов на западе Москвы

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Застройщик начал разработку котлована будущих бизнес-центров, которые построят в районе Кунцево в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Инвестор вложит 6,2 миллиарда рублей в создание двух офисных зданий площадью 44 тысячи квадратных метров. Ввод в эксплуатацию объектов пройдет в два этапа: в 2024 и 2025 годах. Реализация проекта позволит создать в городе более 3,3 тысячи новых рабочих мест", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП,
Уточняется, что два семиэтажных здания в виде офисных кварталов появятся на территории Рублёво-Архангельское на западе Москвы. В обоих зданиях разместятся не только офисы, но также магазины, кафе и двухуровневые подземные паркинги.
В офисном квартале А23 через всю высоту здания пройдет атриум, который обеспечит дополнительное естественное освещение офисам, расположенным по периметру. На каждом этаже предусмотрены открытые озелененные террасы. Офисный квартал А24 также объединит атриум, здесь будет трансформируемый зал для мероприятий, лаунж-зона и открытая терраса на крыше.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваЭкономика
 
 
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