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Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили - РИА Новости, 10.03.2023
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17:15 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили - РИА Новости, 10.03.2023
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал",... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:15
2023-03-10T17:15
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал", ничего не угрожает, виновники обнаружены, в школе проводится служебное расследование. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "Пять человек из обратившихся за медицинской помощью отказались от госпитализации. Жизни детей ничего не угрожает. Ребят, которые это совершили, несовершеннолетние, они обнаружены, и ведется служебное расследование", - сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что возьмет это дело под личный контроль "Я думаю, будет дана оценка их действиям, конечно. Беру это дело под личный особый контроль. Надеюсь, завтра дети приступят к учебе", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили

Детский омбудсмен Москвы: обнаружены виновники отравления школьников антисептиком

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал", ничего не угрожает, виновники обнаружены, в школе проводится служебное расследование.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера.
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"Пять человек из обратившихся за медицинской помощью отказались от госпитализации. Жизни детей ничего не угрожает. Ребят, которые это совершили, несовершеннолетние, они обнаружены, и ведется служебное расследование", - сообщила детский омбудсмен.
Она отметила, что возьмет это дело под личный контроль
"Я думаю, будет дана оценка их действиям, конечно. Беру это дело под личный особый контроль. Надеюсь, завтра дети приступят к учебе", - сказала Ярославская.
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