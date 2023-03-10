https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html

Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили

Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили - РИА Новости, 10.03.2023

Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал",... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:15

2023-03-10T17:15

2023-03-10T17:15

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал", ничего не угрожает, виновники обнаружены, в школе проводится служебное расследование. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "Пять человек из обратившихся за медицинской помощью отказались от госпитализации. Жизни детей ничего не угрожает. Ребят, которые это совершили, несовершеннолетние, они обнаружены, и ведется служебное расследование", - сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что возьмет это дело под личный контроль "Я думаю, будет дана оценка их действиям, конечно. Беру это дело под личный особый контроль. Надеюсь, завтра дети приступят к учебе", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html

https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846820280.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ольга ярославская