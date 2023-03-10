https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили - РИА Новости, 10.03.2023
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал",... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:15
2023-03-10T17:15
2023-03-10T17:15
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал", ничего не угрожает, виновники обнаружены, в школе проводится служебное расследование. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание после воды из кулера. "Пять человек из обратившихся за медицинской помощью отказались от госпитализации. Жизни детей ничего не угрожает. Ребят, которые это совершили, несовершеннолетние, они обнаружены, и ведется служебное расследование", - сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что возьмет это дело под личный контроль "Я думаю, будет дана оценка их действиям, конечно. Беру это дело под личный особый контроль. Надеюсь, завтра дети приступят к учебе", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20230302/shtraf-1855281662.html
https://ria.ru/20230123/otravlenie-1846820280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Виновников отравления московских школьников антисептиком обнаружили
Детский омбудсмен Москвы: обнаружены виновники отравления школьников антисептиком
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что жизни детей, отравившихся антисептиком в школе "Покровский квартал", ничего не угрожает, виновники обнаружены, в школе проводится служебное расследование.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей отравились антисептиком в кулере с водой в московской школе. По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы
ученики почувствовали недомогание после воды из кулера.
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"Пять человек из обратившихся за медицинской помощью отказались от госпитализации. Жизни детей ничего не угрожает. Ребят, которые это совершили, несовершеннолетние, они обнаружены, и ведется служебное расследование", - сообщила детский омбудсмен.
Она отметила, что возьмет это дело под личный контроль
"Я думаю, будет дана оценка их действиям, конечно. Беру это дело под личный особый контроль. Надеюсь, завтра дети приступят к учебе", - сказала Ярославская.
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