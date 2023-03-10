https://ria.ru/20230310/oruzhie-1857096413.html
Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия
Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия - РИА Новости, 10.03.2023
Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия
Правительство Швейцарии на фоне дебатов в парламенте страны опубликовало заявление, в котором сообщило о намерении и дальше придерживаться практики,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:50
2023-03-10T17:50
2023-03-10T17:55
в мире
швейцария
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:665:1363:1432_1920x0_80_0_0_7478ad3ffc4f3c6b5458cd0b129075a7.jpg
ЦЮРИХ, 10 мар - РИА Новости. Правительство Швейцарии на фоне дебатов в парламенте страны опубликовало заявление, в котором сообщило о намерении и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты."Федеральный совет принял к сведению парламентские дебаты по вопросу реэкспорта третьими странами военной техники швейцарского производства. Он подтверждает свою позицию против выдачи разрешений на реэкспорт военной техники. Эта позиция основана на Законе о военной технике, но также и на ценностях, которых придерживается Швейцария, ее нейтралитете, традициях оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении правительства.Согласно заявлению, за последний год власти Швейцарии получили запросы от Германии, Дании и Испании о реэкспорте швейцарской военной техники на Украину. Как напомнили в правительстве, эти запросы были отклонены на основании действующего швейцарского законодательства.Отмечается также, что Швейцария применяет закон о нейтралитете, который является частью обычного международного права, в своих отношениях с Россией и Украиной после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Сообщается, что этот принцип продолжает применяться и в контексте российской спецоперации на Украине.В правительстве отметили, что экспорт оружия также регулируется швейцарским законодательством об экспортном контроле. Так, согласно закону о военных материалах, заявки на экспорт таких материалов не разрешаются, если страна назначения вовлечена во внутренний или международный вооруженный конфликт. Власти Швейцарии заявили, что эта норма действует в отношении Украины и России.При этом правительство Швейцарии отметило, что поставки военного имущества европейским оборонным компаниям остаются возможными, поскольку такой экспорт не нарушает закон о нейтралитете.В среду большинство депутатов национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, не поддержали инициативу, предлагающую при определенных условиях разрешить реэкспорт швейцарского оружия странам, вовлеченным в военные конфликты. До этого, в понедельник, Совет кантонов отклонил предложение одного из депутатов разрешить ряду стран поставить на Украину оружие и боеприпасы, произведенные в Швейцарии.
https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html
https://ria.ru/20230310/kupyansk-1856908328.html
https://ria.ru/20230310/rossiya-1856869580.html
швейцария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:538:1363:1560_1920x0_80_0_0_9c697ea6f0e4370787d932b949fc24bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия
Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в конфликты
ЦЮРИХ, 10 мар - РИА Новости.
Правительство Швейцарии на фоне дебатов в парламенте страны опубликовало
заявление, в котором сообщило о намерении и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты.
"Федеральный совет принял к сведению парламентские дебаты по вопросу реэкспорта третьими странами военной техники швейцарского производства. Он подтверждает свою позицию против выдачи разрешений на реэкспорт военной техники. Эта позиция основана на Законе о военной технике, но также и на ценностях, которых придерживается Швейцария, ее нейтралитете, традициях оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении правительства.
В Китае рассказали, что ждет швейцарские банки из-за антироссийских санкций
Согласно заявлению, за последний год власти Швейцарии получили запросы от Германии
, Дании
и Испании
о реэкспорте швейцарской военной техники на Украину
. Как напомнили в правительстве, эти запросы были отклонены на основании действующего швейцарского законодательства.
Отмечается также, что Швейцария применяет закон о нейтралитете, который является частью обычного международного права, в своих отношениях с Россией
и Украиной после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Сообщается, что этот принцип продолжает применяться и в контексте российской спецоперации на Украине.
«
"Согласно закону о нейтралитете, Швейцария должна соблюдать принцип равного обращения в отношении экспорта оружия в соответствии со статьей 7 в сочетании со статьей 9 Гаагской конвенции (V) 1907 года", - уточняется в заявлении.
В правительстве отметили, что экспорт оружия также регулируется швейцарским законодательством об экспортном контроле. Так, согласно закону о военных материалах, заявки на экспорт таких материалов не разрешаются, если страна назначения вовлечена во внутренний или международный вооруженный конфликт. Власти Швейцарии заявили, что эта норма действует в отношении Украины и России.
В Купянске киевские силовики продавали оружие иностранцам, заявили в ЛНР
При этом правительство Швейцарии отметило, что поставки военного имущества европейским оборонным компаниям остаются возможными, поскольку такой экспорт не нарушает закон о нейтралитете.
В среду большинство депутатов национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, не поддержали инициативу, предлагающую при определенных условиях разрешить реэкспорт швейцарского оружия странам, вовлеченным в военные конфликты. До этого, в понедельник, Совет кантонов отклонил предложение одного из депутатов разрешить ряду стран поставить на Украину оружие и боеприпасы, произведенные в Швейцарии.
Россия нашла новое мощное оружие в земле