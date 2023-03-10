https://ria.ru/20230310/oruzhie-1857096413.html

Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия

Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия - РИА Новости, 10.03.2023

Швейцария намерена следовать запрету на реэкспорт оружия

Правительство Швейцарии на фоне дебатов в парламенте страны опубликовало заявление, в котором сообщило о намерении и дальше придерживаться практики,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:50

2023-03-10T17:50

2023-03-10T17:55

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украина

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ЦЮРИХ, 10 мар - РИА Новости. Правительство Швейцарии на фоне дебатов в парламенте страны опубликовало заявление, в котором сообщило о намерении и дальше придерживаться практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты."Федеральный совет принял к сведению парламентские дебаты по вопросу реэкспорта третьими странами военной техники швейцарского производства. Он подтверждает свою позицию против выдачи разрешений на реэкспорт военной техники. Эта позиция основана на Законе о военной технике, но также и на ценностях, которых придерживается Швейцария, ее нейтралитете, традициях оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении правительства.Согласно заявлению, за последний год власти Швейцарии получили запросы от Германии, Дании и Испании о реэкспорте швейцарской военной техники на Украину. Как напомнили в правительстве, эти запросы были отклонены на основании действующего швейцарского законодательства.Отмечается также, что Швейцария применяет закон о нейтралитете, который является частью обычного международного права, в своих отношениях с Россией и Украиной после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Сообщается, что этот принцип продолжает применяться и в контексте российской спецоперации на Украине.В правительстве отметили, что экспорт оружия также регулируется швейцарским законодательством об экспортном контроле. Так, согласно закону о военных материалах, заявки на экспорт таких материалов не разрешаются, если страна назначения вовлечена во внутренний или международный вооруженный конфликт. Власти Швейцарии заявили, что эта норма действует в отношении Украины и России.При этом правительство Швейцарии отметило, что поставки военного имущества европейским оборонным компаниям остаются возможными, поскольку такой экспорт не нарушает закон о нейтралитете.В среду большинство депутатов национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, не поддержали инициативу, предлагающую при определенных условиях разрешить реэкспорт швейцарского оружия странам, вовлеченным в военные конфликты. До этого, в понедельник, Совет кантонов отклонил предложение одного из депутатов разрешить ряду стран поставить на Украину оружие и боеприпасы, произведенные в Швейцарии.

https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html

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