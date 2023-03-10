https://ria.ru/20230310/oon-1856892921.html
Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН
Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН - РИА Новости, 10.03.2023
Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН
При любой реформе Совета безопасности ООН должны оставаться неприкосновенными нынешний статус и полномочия постоянных членов (РФ, Китай, США, Франция,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T00:51
2023-03-10T00:51
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ООН, 10 мар – РИА Новости. При любой реформе Совета безопасности ООН должны оставаться неприкосновенными нынешний статус и полномочия постоянных членов (РФ, Китай, США, Франция, Великобритания), включая право вето, заявила на заседании Генассамблеи советник постпредства РФ Дина Гильмутдинова. В последние годы на фоне обилия антироссийских инициатив западные члены Совбеза все чаще сетуют на якобы неоправданное применение Россией своего права вето. "Совершенствование рабочих методов Совета безопасности должно осуществляться с учетом мнений всех государств-членов. Однако ведущая роль в этом процессе все же остается за самим Совбезом", - сказала Гильмутдинова. По ее словам, "при любых вариантах расширения Совета нынешний статус и полномочия постоянных членов должны оставаться неприкосновенными, включая право вето". Как указала советник, "право вето – краеугольный камень архитектуры ООН". "Без него лишилась бы устойчивости и вся конструкция. Данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры", - подчеркнула Гильмутдинова. "Без него Совет превратился бы в орган, штампующий решения и ориентирующийся при этом на небесспорную или навязанную условным большинством политическую линию в международных отношениях. Критиковать надо не вето, а абсолютную неготовность некоторых членов Совета слышать и учитывать мнение других, находить компромиссные и сбалансированные решения", - заключила она.
https://ria.ru/20220923/veto-1819073172.html
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оон, россия, сша, китай, в мире, генеральная ассамблея оон
ООН, Россия, США, Китай, В мире, Генеральная Ассамблея ООН
Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН
Дипломат Гильмутдинова: при любой реформе СБ ООН право вето должно быть неприкосновенным
ООН, 10 мар – РИА Новости. При любой реформе Совета безопасности ООН должны оставаться неприкосновенными нынешний статус и полномочия постоянных членов (РФ, Китай, США, Франция, Великобритания), включая право вето, заявила на заседании Генассамблеи советник постпредства РФ Дина Гильмутдинова.
В последние годы на фоне обилия антироссийских инициатив западные члены Совбеза все чаще сетуют на якобы неоправданное применение Россией своего права вето.
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"Совершенствование рабочих методов Совета безопасности должно осуществляться с учетом мнений всех государств-членов. Однако ведущая роль в этом процессе все же остается за самим Совбезом", - сказала Гильмутдинова.
По ее словам, "при любых вариантах расширения Совета нынешний статус и полномочия постоянных членов должны оставаться неприкосновенными, включая право вето".
Как указала советник, "право вето – краеугольный камень архитектуры ООН". "Без него лишилась бы устойчивости и вся конструкция. Данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры", - подчеркнула Гильмутдинова.
"Без него Совет превратился бы в орган, штампующий решения и ориентирующийся при этом на небесспорную или навязанную условным большинством политическую линию в международных отношениях. Критиковать надо не вето, а абсолютную неготовность некоторых членов Совета слышать и учитывать мнение других, находить компромиссные и сбалансированные решения", - заключила она.
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