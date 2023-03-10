https://ria.ru/20230310/ogon-1857101770.html

В Иваново осудили женщину, вылившую воду в чашу Вечного огня

В Иваново осудили женщину, вылившую воду в чашу Вечного огня - РИА Новости, 10.03.2023

В Иваново осудили женщину, вылившую воду в чашу Вечного огня

Суд назначил 7 месяцев исправительных работ жительнице Иваново, вылившей воду в чашу Вечного огня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:02

2023-03-10T18:02

2023-03-10T18:02

происшествия

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Суд назначил 7 месяцев исправительных работ жительнице Иваново, вылившей воду в чашу Вечного огня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Как сообщало в октябре прошлого года областное следственное управление СК РФ, 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылила воду из бутылки в чашу Вечного огня мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов" в Иваново и "повредила элемент мемориального сооружения, обеспечивающий постоянное горение огня". Ее задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. "Десятого марта Советским районным судом города Иваново провозглашён приговор в отношении жительницы города Иваново, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ – осквернение мемориального сооружения, посвященного лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны... Ей назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ", - говорится в сообщении на странице пресс-службы судов региона в социальной сети "ВКонтакте". Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221230/oskorblenie-1842436345.html

https://ria.ru/20230303/prigovor-1855573591.html

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происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)