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Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска в пятницу в 17.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:24
2023-03-10T18:24
2023-03-10T18:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 17.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/dnr-1857044229.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка