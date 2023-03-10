https://ria.ru/20230310/obstrel-1857107909.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска в пятницу в 17.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:24

2023-03-10T18:24

2023-03-10T18:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 17.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230310/dnr-1857044229.html

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1857021071.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато