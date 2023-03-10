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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 10.03.2023
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00:53 10.03.2023 (обновлено: 00:54 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/obstrel-1856893110.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска за минуту обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T00:53
2023-03-10T00:54
сцкк
нато
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за минуту обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856826858.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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сцкк, нато, донецк, макеевка, донецкая народная республика
СЦКК, НАТО, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Макеевке пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ
Фрагмент снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за минуту обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 00.11 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.12 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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СЦККНАТОДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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