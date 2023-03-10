https://ria.ru/20230310/obschestvoznanie-1856955260.html
В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания
В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания - РИА Новости, 10.03.2023
В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в апреле проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания, в нем примут... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:43
2023-03-10T11:43
2023-03-10T11:43
год педагога и наставника
социальный навигатор
навигатор абитуриента
общество
россия
виктор садовничий
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в апреле проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания, в нем примут участие более двух тысяч учителей со всех регионов России, сообщила пресс-служба вуза. Отмечается, что на Съезде обсудят состояние и перспективы развития всех ступеней российского образования в области обществознания, его цели и содержание, актуальные вопросов совершенствования преподавания учебной дисциплины "Обществознание" в школах и преподавание дисциплин в области обществознания в профессиональных образовательных организациях и вузах. "Обществознание – это важнейшая для формирования гражданина школьная дисциплина, которая систематизирует те усилия, которые школа на протяжении 11 лет прикладывает для того, чтобы привить школьнику общественное самосознание, направить его интересы и способности в социально приемлемое русло. Сегодня особенно важно сообщать всем ребятам заряд подлинной гражданственности, патриотизма, раскрывать возможности самореализации личности в служении стране, обществу, Родине", – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. В МГУ пояснили, что работа съезда состоится в очном формате на базе юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, а для дистанционного участия в Съезде будет предусмотрена трансляция и запись заседаний, само мероприятие пройдет во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html
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социальный навигатор, навигатор абитуриента, общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, москва
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Виктор Садовничий, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в апреле проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания, в нем примут участие более двух тысяч учителей со всех регионов России, сообщила пресс-служба вуза.
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"Учителя со всех регионов России примут участие в Съезде учителей и преподавателей обществознания. 21-22 апреля в Год педагога и наставника Московский университет проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания... Съезд объединит более 2000 учителей и преподавателей для профессионального обсуждения проблем развития школьного и вузовского образования, формирования широкого кругозора молодежи и подготовки педагогических кадров на единой дискуссионной площадке", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Съезде обсудят состояние и перспективы развития всех ступеней российского образования в области обществознания, его цели и содержание, актуальные вопросов совершенствования преподавания учебной дисциплины "Обществознание" в школах и преподавание дисциплин в области обществознания в профессиональных образовательных организациях и вузах.
"Обществознание – это важнейшая для формирования гражданина школьная дисциплина, которая систематизирует те усилия, которые школа на протяжении 11 лет прикладывает для того, чтобы привить школьнику общественное самосознание, направить его интересы и способности в социально приемлемое русло. Сегодня особенно важно сообщать всем ребятам заряд подлинной гражданственности, патриотизма, раскрывать возможности самореализации личности в служении стране, обществу, Родине", – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.
В МГУ пояснили, что работа съезда состоится в очном формате на базе юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, а для дистанционного участия в Съезде будет предусмотрена трансляция и запись заседаний, само мероприятие пройдет во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
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