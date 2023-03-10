https://ria.ru/20230310/obschestvoznanie-1856955260.html

В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания

В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания - РИА Новости, 10.03.2023

В МГУ обсудят развитие российского образования в области обществознания

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в апреле проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания, в нем примут... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:43

2023-03-10T11:43

2023-03-10T11:43

год педагога и наставника

социальный навигатор

навигатор абитуриента

общество

россия

виктор садовничий

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в апреле проведет Всероссийский съезд учителей и преподавателей обществознания, в нем примут участие более двух тысяч учителей со всех регионов России, сообщила пресс-служба вуза. Отмечается, что на Съезде обсудят состояние и перспективы развития всех ступеней российского образования в области обществознания, его цели и содержание, актуальные вопросов совершенствования преподавания учебной дисциплины "Обществознание" в школах и преподавание дисциплин в области обществознания в профессиональных образовательных организациях и вузах. "Обществознание – это важнейшая для формирования гражданина школьная дисциплина, которая систематизирует те усилия, которые школа на протяжении 11 лет прикладывает для того, чтобы привить школьнику общественное самосознание, направить его интересы и способности в социально приемлемое русло. Сегодня особенно важно сообщать всем ребятам заряд подлинной гражданственности, патриотизма, раскрывать возможности самореализации личности в служении стране, обществу, Родине", – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий. В МГУ пояснили, что работа съезда состоится в очном формате на базе юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, а для дистанционного участия в Съезде будет предусмотрена трансляция и запись заседаний, само мероприятие пройдет во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, навигатор абитуриента, общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, москва