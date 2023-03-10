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СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 10.03.2023 (обновлено: 19:10 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/oborona-1857113900.html
СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва
СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва - РИА Новости, 10.03.2023
СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва
Ряд западных чиновников полагают, что недавние меры РФ по возведению надежных оборонительных линий сделали "менее вероятной" перспективу "прорыва" Киева, пишет... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:43
2023-03-10T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ряд западных чиновников полагают, что недавние меры РФ по возведению надежных оборонительных линий сделали "менее вероятной" перспективу "прорыва" Киева, пишет газета Wall Street Journal. Как отмечается в материале издания, Запад "неоднократно заявлял, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала верх на Украине", однако США и их союзники "не предложили четкого определения того, как будет выглядеть победа". "Некоторые западные чиновники говорят, что недавние активные усилия России по возведению надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва Киева менее вероятной", - говорится в публикации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва

WSJ: на Западе сочли, что российские оборонительные линии снизили шансы прорыва Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время оборудования окопов на Запорожском направлении
Военнослужащий во время оборудования окопов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий во время оборудования окопов на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ряд западных чиновников полагают, что недавние меры РФ по возведению надежных оборонительных линий сделали "менее вероятной" перспективу "прорыва" Киева, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечается в материале издания, Запад "неоднократно заявлял, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала верх на Украине", однако США и их союзники "не предложили четкого определения того, как будет выглядеть победа".
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"Некоторые западные чиновники говорят, что недавние активные усилия России по возведению надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва Киева менее вероятной", - говорится в публикации.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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