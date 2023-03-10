https://ria.ru/20230310/oborona-1857113900.html

СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва

СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: на Западе усомнились в перспективах украинского прорыва

Ряд западных чиновников полагают, что недавние меры РФ по возведению надежных оборонительных линий сделали "менее вероятной" перспективу "прорыва" Киева, пишет... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:43

2023-03-10T18:43

2023-03-10T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ряд западных чиновников полагают, что недавние меры РФ по возведению надежных оборонительных линий сделали "менее вероятной" перспективу "прорыва" Киева, пишет газета Wall Street Journal. Как отмечается в материале издания, Запад "неоднократно заявлял, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала верх на Украине", однако США и их союзники "не предложили четкого определения того, как будет выглядеть победа". "Некоторые западные чиновники говорят, что недавние активные усилия России по возведению надежных оборонительных линий вдоль целых участков линии фронта на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва Киева менее вероятной", - говорится в публикации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина