https://ria.ru/20230310/nko-1856904616.html

Глава Красноярского края распорядился увеличить вдвое финансирование НКО

Глава Красноярского края распорядился увеличить вдвое финансирование НКО - РИА Новости, 10.03.2023

Глава Красноярского края распорядился увеличить вдвое финансирование НКО

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился в 2023 году вдвое увеличить финансирование региональных некоммерческих организаций (НКО) по краевой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:13

2023-03-10T06:13

2023-03-10T06:13

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился в 2023 году вдвое увеличить финансирование региональных некоммерческих организаций (НКО) по краевой грантовой программе, сообщает пресс-служба главы региона. Об этом было озвучено во время встречи Усса с лидерами некоммерческих организаций края, успешно реализующих инициативы на территории региона. В крае действует системная поддержка инициатив общественных организаций – финансовая, методическая и ресурсная. Действует АНО "Центр поддержки общественных инициатив". В течение 18 лет работает краевая грантовая программа "Партнёрство", участниками которой стали сотни тысяч жителей края. Сейчас гранты программы распределяются по 15 номинациям. "В ходе встречи глава региона уделил особое внимание инфраструктурной и информационной поддержке проектов общественных организаций. Кроме этого, Александр Усс отметил — финансовая поддержка НКО уже в этом году будет увеличена в два раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время общественники края активно включаются в решение социальных задач. Их проекты связаны с трудовой занятостью и социальной адаптацией людей с инвалидностью и ментальными нарушениями, поддержкой при паллиативном лечении, формированием полноценной образовательной школьной среды, в основе которой — партнёрство педагогов и родителей. "Мы живем в очень крупном и сложном с точки зрения управления регионе. Наша государственная и муниципальная системы органов власти работают достаточно эффективно, но для организации жизни во всех ее проявлениях усилий органов власти порой недостаточно. И тогда на помощь приходят активные и неравнодушные люди, которых в нашем крае очень много. Вы, по сути, гуманистическое продолжение государства. Спасибо вам за это", - сказал губернатор. По данным пресс-службы, регион активно участвует в президентском грантовом конкурсе по развитию гражданского общества. В 2021 году 12 социальных проектов НКО края вошли в сотню лучших, поддержанных грантовым конкурсом. Они охватили свыше сорока территорий края, благополучателями стали более 35 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20230301/gosduma-1855167671.html

https://ria.ru/20230303/aviaperevozki-1855567137.html

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александр усс, красноярский край, общество