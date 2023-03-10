Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным
Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с лидером России Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза.
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"Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ред.), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого", — сказал Ниинистё, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским президентом в будущем.
На вопрос журналистки, что бы финский президент посоветовал президенту США Джо Байдену в вопросе диалога с Путиным, Ниинистё сказал, что не считает, что Байдену нужны его советы.
Во время интервью Ниинистё рассказал, что часто вел переговоры с Путиным до начала специальной военной операции на Украине, но последний раз они говорили в мае.