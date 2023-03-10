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Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023
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10:12 10.03.2023 (обновлено: 12:42 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/niiniste-1856928357.html
Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным
Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023
Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:12
2023-03-10T12:42
финляндия
россия
владимир путин
саули ниинисте
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза. На вопрос журналистки, что бы финский президент посоветовал президенту США Джо Байдену в вопросе диалога с Путиным, Ниинистё сказал, что не считает, что Байдену нужны его советы. Во время интервью Ниинистё рассказал, что часто вел переговоры с Путиным до начала специальной военной операции на Украине, но последний раз они говорили в мае.
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финляндия, россия, владимир путин, саули ниинисте, в мире
Финляндия, Россия, Владимир Путин, Саули Ниинисте, В мире
Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с лидером России Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза.
«

"Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ред.), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого", — сказал Ниинистё, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским президентом в будущем.

На вопрос журналистки, что бы финский президент посоветовал президенту США Джо Байдену в вопросе диалога с Путиным, Ниинистё сказал, что не считает, что Байдену нужны его советы.
Во время интервью Ниинистё рассказал, что часто вел переговоры с Путиным до начала специальной военной операции на Украине, но последний раз они говорили в мае.
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