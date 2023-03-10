https://ria.ru/20230310/niiniste-1856928357.html

Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным

Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным - РИА Новости, 10.03.2023

Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:12

2023-03-10T10:12

2023-03-10T12:42

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью агентству Блумберг, что "абсолютно готов" говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза. На вопрос журналистки, что бы финский президент посоветовал президенту США Джо Байдену в вопросе диалога с Путиным, Ниинистё сказал, что не считает, что Байдену нужны его советы. Во время интервью Ниинистё рассказал, что часто вел переговоры с Путиным до начала специальной военной операции на Украине, но последний раз они говорили в мае.

https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html

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Кирилл Волков

финляндия, россия, владимир путин, саули ниинисте, в мире