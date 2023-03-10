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Жителя Алтая задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку
Жителя Алтая задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку - РИА Новости, 10.03.2023
Жителя Алтая задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку
Жителя Республики Алтай задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку, мужчина погиб, женщина в больнице, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:21
2023-03-10T17:21
2023-03-10T17:21
происшествия
республика алтай
россия
майма
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 10 мар - РИА Новости. Жителя Республики Алтай задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку, мужчина погиб, женщина в больнице, сообщают в СУСК по региону. "Следственными органами СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве бабушки и дедушки", - говорится в публикации. По данным ведомства, в ночь с 9 на 10 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих бабушки и дедушки в селе Майма, в ходе возникшего конфликта ножом нанес потерпевшим удары в различные части тела, после чего скрылся. Отмечается, что утром 10 марта молодой человек сам явился в отдел полиции и сообщил о произошедшем, его задержали. Сообщается, что прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены тела 66-летних мужчины и женщины, причем бабушка подавала признаки жизни и сразу же была доставлена в больницу. "Следователи проводят следственные и процессуальные действия с участием подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения", - уточняют в ведомстве. Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы для проведения судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855704062.html
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происшествия, республика алтай, россия, майма, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Майма, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Алтая задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку
СУСК: жителя Республики Алтай задержали за нападение с ножом на своих бабушку и дедушку